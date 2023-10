Obstbaumaktion Saison 2023/24

Da die Obstbaumaktion in den letzten Jahren sehr gut angenommen wurde, wird die Aktion für Hohenemser Bürger auch 2023/24 weitergeführt.

Die OGVs versuchen in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Baumwärterverband und der Baumschule Winder die verschiedenen angebotenen Sorten in ausreichender Zahl zu erlangen. Deshalb ist eine Vorbestellung bis Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, notwendig. Dabei kann das Bestellformular verwendet werden, das Sie auf www.hohenems.at/obstbaumaktion als PDF zum Herunterladen finden.

Dieses kann an die Umweltabteilung der Stadt Hohenems, E-Mail umwelt@hohenems.at, retourniert oder ausgedruckt und ausgefüllt in den Briefkasten beim Rathaus eingeworfen werden. Eine Sortenkurzbeschreibung ist auf www.hohenems.at/obstbaumaktion ebenfalls abrufbar.

Beim Herbstfest am Kirchplatz am Samstag, dem 14. Oktober 2023, von 10.30 bis 15 Uhr besteht die Chance, die verschiedenen Obstsorten direkt anzusehen und die Früchte auch zu verkosten. Zudem besteht die Möglichkeit, sich bei Spezialisten genauere Informationen zu Pflanzung, Schnitt, Düngung, Schädlingsbekämpfung etc. zu holen.