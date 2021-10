Obstbaumaktion der Stadt Hohenems

Hochstammobstbäume prägen das Landschaftsbild, haben einen speziellen ökologischen Wert, sind aber durch Bebauung, Desinteresse der Grundbesitzer und verschiedene eingeschleppte Krankheiten zunehmend in Gefahr und von Verlust bedroht.

Die Stadt Hohenems bietet daher mit einer Förderung Grundbesitzern in Hohenems die Möglichkeit, relativ günstig Hochstammobstbäume zu bestellen. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Obst- und Gartenbauvereinen und dem Vorarlberger Baumwärterverband wurden verschiedene Obstsorten ausgesucht, die einerseits ein breiteres Spektrum an Verwendung und andererseits geringe Krankheitsanfälligkeit bieten. Ein Hochstamm braucht Platz und der Besitzer Zeit und Geduld. Da nicht jeder diese Grunderfordernisse bieten kann, wird die Aktion auch auf Halbstämme und Spindelbäume ausgeweitet.

Die OGVs versuchen in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Baumwärterverband und der Baumschule Winder die verschiedenen angebotenen Sorten in ausreichender Zahl zu erlangen. Deshalb ist eine Vorbestellung bis Mitte November notwendig.

Dabei kann das Bestellformular verwendet werden, das Sie am Ende dieser Seite als ausfüllbares PDF zum Herunterladen finden.

Dieses kann per E-Mail an die Umweltabteilung der Stadt Hohenems, E-Mail umwelt@hohenems.at, retourniert oder ausgedruckt und ausgefüllt in den Briefkasten beim Rathaus eingeworfen werden. Eine Sortenkurzbeschreibung ist am Ende dieser Seite im PDF abrufbar.

Die Obstbäume werden gesammelt an einem Wochenende im kommenden Frühjahr zum städtischen Werkhof geliefert und dort den zukünftigen Baumbesitzern übergeben. Die Förderwerber werden rechtzeitig direkt verständigt – vorzugsweise per E-Mail.