Obstbaumaktion der Stadt Hohenems

Hochstammobstbäume prägen das Landschaftsbild, haben einen speziellen ökologischen Wert, sind aber durch Bebauung, Desinteresse der Grundbesitzer und verschiedene eingeschleppte Krankheiten zunehmend in Gefahr und von Verlust bedroht.

Die Stadt Hohenems bietet daher mit einer Förderung Grundbesitzern in Hohenems die Möglichkeit, relativ günstig Hochstammobstbäume zu bestellen. In Zusammenarbeit mit den örtlichen Obst- und Gartenbauvereinen und dem Vorarlberger Baumwärterverband wurden verschiedene Obstsorten ausgesucht, die einerseits ein breiteres Spektrum an Verwendung und andererseits geringe Krankheitsanfälligkeit bieten.