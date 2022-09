Obstbaumaktion der Stadt Hohenems: Saison 2022/23

Die Stadt Hohenems bietet wie bereits im vergangenen auch dieses Jahr wieder eine Förderung für Grundbesitzer in Hohenems an, bei der relativ günstig Obstbäume bestellt werden können.

In Zusammenarbeit mit den örtlichen Obst- und Gartenbauvereinen sowie dem Vorarlberger Baumwärterverband wurden verschiedene Obstsorten ausgesucht.

• Auch dieses Jahr wird versucht, die verschiedenen angebotenen Sorten in ausreichender Zahl zu erlangen – aus diesem Grund ist eine Vorbestellung bis 23. Oktober 2022 notwendig.

• Das Formular kann dann per E-Mail (umwelt@hohenems.at) an die Umweltabteilung der Stadt Hohenems retourniert oder ausgedruckt und ausgefüllt in den Briefkasten beim Rathaus eingeworfen werden.