Obst- und Gartenbauverein besuchte Dornbirner Jugendwerkstätten

Aus dem eigenen Garten schmeckt’s am besten.

Dornbirn. Gerade in der “Gartenstadt Dornbirn” befinden sich Gärten aller Arten: Blumengärten, Obstgärten, Selbstversorgergärten, Balkon- und Terrassengärten, Villengärten, Parks, Gemeinschaftsgärten und allen ist eines gemeinsam: Sie tragen die Handschrift derjenigen, die sie bewirtschaften. Mal sind die Gärten eher wild mit einer großen Vielfalt, dann wieder akkurat gepflegt, mal duften sie betörend oder versorgen uns mit buntem Obst und Gemüse. Ganz egal wie, so ein Garten ist etwas Wunderbares. Und auch die Dornbirner Jugendwerkstätten pflegen im Rahmen ihres umfassenden Bildungs- und Gesundheitskonzeptes seit 2010 einen eigenen Kräuter- und Gemüsegarten. Davon konnten sich kürzlich die Experten und Expertinnen des Obst- und Gartenbauvereins Dornbirn unter der Leitung von Obfrau Ingrid Benedikt ein Bild machen. „Der Garten ist ein wichtiger Bestandteil in unserer Bildungsarbeit“ sagt Geschäftsführer Elmar Luger, „denn hier lernen die Jugendlichen das Prinzip von ‚säen und ernten‘ und erleben, wie z.B. Kräuter aus dem eigenen Garten ganz anders schmeckt als im Handel“. Das Gemüse und die Kräuter werden darüber hinaus in der hauseigenen Produktionsküche für das Catering verwendet. Der Garten hat einen positiven Einfluss auf das „Wohlfühlklima“ in den Jugendwerkstätten. Die aktive Mithilfe im Garten bietet aber auch gesundheitliche Vorteile: so kann Stress abgebaut werden, ein Garten hellt die Stimmung auf und stärkt das Selbstwertgefühl. Und, Gartenarbeit hält fit. Der Obst- und Gartenbauverein zeigte sich beeindruckt von den vielfältigen Dienstleistungen der Jugendwerkstätten: Gastroservice, Holz, Metall, Textil, Komplettierungsarbeiten, Garten- Landschaftsbau, Entrümpelungen u.v.m. „Es ist vorbildhaft, wie vielfältig die Ausbildungsmöglichkeiten sind. Besonders vom Garten waren wir begeistert. Von einem weiteren Angebot konnten wir uns auch überzeugen: Die Brötchen schmeckten hervorragend, und die Sitzung konnten wir in einer angenehmen Atmosphäre abhalten“, freute sich Obfrau Ingrid Benedikt über so viel Initiative.