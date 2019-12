"Objekt 21"-Drahtzieher wegen Wiederbetätigung angeklagt

Der Drahtzieher des Neonazi-Netzwerks "Objekt 21", der 2013 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, ist erneut wegen Wiederbetätigung angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Ried bestätigte der APA am Montag einen entsprechenden Bericht der "Oö. Nachrichten". Der Mann soll aus der Haft heraus und bei Freigängen bereits wieder straffällig geworden sein.

Er sei am 21. November aus der Strafhaft in Suben bedingt entlassen worden, sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, den OÖN. Seit März 2019 sitze der 35-Jährige in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. Die Anklage gegen ihn ist bereits rechtskräftig, ein Verhandlungstermin stand zunächst noch nicht fest.