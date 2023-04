Oberstes US-Gericht hält Zugang zu Abtreibungspille aufrecht

Das Oberste Gericht der USA hält den Zugang zu einem Abtreibungsmedikament in den USA aufrecht. Der Supreme Court lehnte in seiner Entscheidung am Freitagabend (Ortszeit) Einschränkungen ab, solange der Rechtsstreit um die Abtreibungspille Mifepriston anhält. Mifepriston wurde im Jahr 2000 in den USA zugelassen und wird üblicherweise mit dem Medikament Misoprostol für den Schwangerschaftsabbruch eingesetzt.

Abtreibungsgegner haben im US-Bundesstaat Texas gegen die Zulassung von Mifepriston geklagt - damit wollen sie den Zugang zu medikamentöser Abtreibung erschweren. Ein Richter gab ihnen Recht - die US-Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden ging gegen die Entscheidung vor.