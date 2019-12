Oberstes Gericht mit Netanyahu-Regierungsbildung befasst

Israels Oberstes Gericht hat sich am Dienstag mit der Frage befasst, ob Regierungschef Benjamin Netanyahu im Falle eines Wahlsiegs im März trotz einer Korruptionsanklage mit der Regierungsbildung beauftragt werden könnte. Die oberste Richterin Esther Chajut sagte nach Medienberichten: "Es gibt keine Gesetzesvorschrift, die Netanyahu verbietet, als Parteivorsitzender bei der Wahl anzutreten."

Es sei noch unklar, wie die Wahl am 2. März ausgehen wird, so die Richterin zu Beginn der Sitzung. Danach müsse der Staatspräsident entscheiden, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt. Deshalb sei die Diskussion gegenwärtig verfrüht.

Schon zweimal wurde in diesem Jahr in Israel ein neues Parlament gewählt, wegen eines Patts zwischen dem rechts-religiösen und dem Mitte-Links-Lager gelang jedoch keine Regierungsbildung. Bemühungen um die Bildung einer Großen Koalition zwischen dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß und dem rechtskonservativen Likud Netanyahus waren nach der Wahl am 17. September ebenfalls gescheitert. Daraufhin löste das Parlament sich vor gut zwei Wochen auf und legte eine Neuwahl am 2. März 2020 fest.