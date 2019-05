Oberösterreichs Ex-Superintendent Eichmeyer gestorben

Der frühere oberösterreichische Superintendent der Evangelischen Kirche A.B. Hansjörg Eichmeyer ist am Sonntag nach langer Krankheit gestorben. Das teilte die Evangelische Kirche am Montag mit. Eichmeyer galt als Mann der Ökumene, wobei er mit dem katholischen Altbischof Maximilian Aichern eine Achse bildete. Er wurde 79 Jahre alt.

Eichmeyer war von 1990 bis zu seiner Pensionierung 2005 Superintendent der Diözese Oberösterreich. Davor wirkte er als Pfarrer in Attersee und in Vöcklabruck. Die Verabschiedung findet am Freitag, dem 24. Mai, um 15.00 Uhr in der Evangelischen Friedenskirche in Vöcklabruck statt.