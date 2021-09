Oberösterreichische SPÖ berät über Wahlausgang

Nach den Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Oberösterreich stehen nun die Analysen am Programm. Die meisten Parteien lassen sich etwas Zeit, bis ihre Parteigremien zusammentreten und das Landtagswahlergebnis beraten. Nur die SPÖ trommelt am Montag das Parteipräsidium zusammen, die Grünen wollen im Landesvorstand Dienstagabend das Wahlergebnis analysieren.

ÖVP und FPÖ wollten sich Sonntagabend noch auf keinen Tag festlegen, fix ist nur, dass am Montag noch keine Gremiensitzungen geplant sind. Die NEOS wussten auch noch kein genaues Datum, nachdem sie Sonntagabend lange darauf warten mussten, bis sich sicher waren, dass sie in den Landtag einziehen.

Jedenfalls noch diese Woche will die ÖVP die anderen Parteien, deren Größe nach, zu Gesprächen einladen. Koalitionspräferenzen nannte Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Stelzer bis zuletzt nicht. Er wolle mit allen sprechen. Als mögliche Regierungspartner bieten sich FPÖ, SPÖ und Grüne an.