Oberösterreicher 75 Jahre vermisst - Gebeine gefunden

Oberösterreichs ältester Vermisstenfall ist gelöst. Die Gebeine eines vor 75 Jahren spurlos Verschwundenen sind im Höllengebirge gefunden und Ende September geborgen worden. Der damals 17-Jährige war dort 1943 in eine Doline gestürzt. Das berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten".

Der Bäckermeistersohn und begeisterte Wintersportler Georg Koppelstätter aus St. Martin im Innkreis wollte zusammen mit Freunden zwei Tage nach dem Heiligen Abend auf der Rieder Hütte nahe dem Großen und dem Kleinen Höllkogel seinen 17. Geburtstag feiern. Um die Runde auch musikalisch unterhalten zu können, machte sich “Schorschi”, wie er auch genannt wurde, noch einmal auf den Weg zur Bergstation der Seilbahn auf dem Feuerkogel im Gemeindegebiet von Ebensee im Bezirk Gmunden, um seine dort deponierte Ziehharmonika zu holen. Er wollte möglichst schnell zurück sein, deshalb schnallte er seine Ski an. Auf dem Weg zur Station verlor sich seine Spur. “Wahrscheinlich geriet er in einen Schneesturm oder in eine Lawine”, berichtete eine Tageszeitung damals.