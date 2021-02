Oberösterreich nun auch Corona-orange

Wien hat in der orangen Ampel-Zone Gesellschaft bekommen. Oberösterreich wurde von der zuständigen Kommission heute von Rot hinuntergeschaltet. Als drittes Bundesland hätte Burgenland die Kriterien für die Orange-Schaltung auf der Corona-Ampel geschafft, ist aber nach Informationen der APA freiwillig rot geblieben. Auf Bezirksebene werden indes weiter keine Schaltungen vorgenommen, Österreich als Gesamtstaat bleibt rot.

Die Ampel-Schaltungen orientieren sich immer an einer längerfristigen Entwicklung. Aktuell wäre es nämlich paradoxerweise Tirol, Hotspot der vermutlich ansteckenderen südafrikanischen Corona-Variante, das zu den Wochen-Gewinnern beim Rückgang der Infektionszahlen zählt. Laut dem Arbeitsdokument der Ampel-Kommission ist die Fallinzidenz pro 100.000 Einwohnern in der vergangenen Woche um knapp 18 Prozent zurückgegangen, womit Tirol sogar den Bestwert innehat. Nimmt man die 14-Tages-Inzidenz her, liegt man mit minus 15 Prozent nur hinter Salzburg.