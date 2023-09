Oberhofer nimmt 2025 Abschied als Tiroler NEOS-Landesprecher

Tirols NEOS-Frontmann und Klubchef Dominik Oberhofer wird bei der Landesmitgliederversammlung im Frühjahr 2025 nicht mehr für die Position des Landessprechers kandidieren. Dies sagte der 43-Jährige im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung" (Dienstag). Gegenüber der APA betonte Oberhofer aber, dass dies nicht seinen Abschied aus der Landespolitik bedeute: "Das heißt nicht, dass ich dann mein Landtagsmandat niederlegen werde und nicht mehr als Klubobmann zur Verfügung stehe."

Seine Nicht mehr-Antreten als Landessprecher sei auch "keine große Neuigkeit", er habe schon bei seiner letzten Wiederwahl erklärt, dass drei Perioden in dieser Funktion genug seien. Dies würden die Statuten "im Prinzip auch so vorsehen." Beim vierten Antritt brauche man schließlich laut den pinken Vorschriften eine Zweidrittelmehrheit. "Wobei ich mich davor nicht fürchten würde", erklärte Oberhofer, der die Landesgruppe im Jahr 2018 in den Landtag gehievt hatte. Aber die NEOS würden einfach dafür stehen und eintreten, dass es nach einer gewissen Zeit auch zu einem Wechsel an der Spitze komme. Wer als sein Nachfolger in Frage komme bzw. wen er favorisiere, wollte der Klubobmann wenig überraschend nicht verraten. Er habe aber "einige im Auge": "Es gibt Präferenzen."