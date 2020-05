Oberhaupt des Iran veröffentlichte Bild zu "Endlösung"

Der oberste geistliche Führer des Iran, Ali Khamenei, hat mit einem Bild zur "Endlösung" in Jerusalem scharfe Kritik auf sich gezogen. Die Zeichnung unter dem Motto "Palästina wird frei sein" zeigt den Jerusalemer Tempelberg. Darüber steht zudem: "Die Endlösung: Widerstand bis zu einem Referendum".

Anlass ist der Al-Quds-Tag am Freitag, der an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967 erinnert. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem.