Oberbank plant weiter im Ausland zu expandieren

Die Oberbank will 2023 weiter ins Ausland expandieren, vor allem nach Deutschland. Diese Expansionsmärkte würden jetzt schon stark zum Wachstum der Bank beitragen, sagte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger bei der Ergebnispräsentation 2022 am Montag. Das heurige Jahr sei gut angelaufen, trotz der Krise rund um amerikanische und Schweizer Banken. Der Bankchef zeigte sich mit dem bisherigen Kredit- und Einlagenwachstum zufrieden.

"Die Kreditpipeline ist bis in den April hinein gefüllt", so Gasselsberger. Eine Unbekannte sei die Inflation und damit auch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Er rechnet mit einem Zinsgipfel bei vier Prozent, der mit einer oder zwei Anhebungen erreicht werde. Eine wirkliche Prognose, wie das ganze Jahr verlaufen werde, traue er sich "trotz allem Selbstbewusstsein, was die Oberösterreicher sonst immer auszeichnet", nicht zu.