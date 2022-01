Oberammergauer Passionsspiele starten mit den ersten Proben

Opulente Bilder, gewaltige Orchestermusik, Hunderte Menschen auf der Bühne: Seit einem Pestgelübde 1633 bringen die Oberammergauer alle zehn Jahre das Spiel vom Leben, Leiden und von der Auferstehung Jesu als monumentales Epos auf die Bühne. Dieses Mal soll das mit zwei Jahren Verspätung geschehen: Wegen der Corona-Pandemie hatte Spielleiter Christian Stückl die eigentlich für 2020 geplante Passion auf dieses Jahr verlegt.

Obwohl Omikron Planungen erneut schwierig macht und die Verantwortlichen mit Sorge auf den Premierentermin am 14. Mai schauen, geht der oberbayerische Ort jetzt in die heiße Phase der Vorbereitungen. "Wir wissen alle nicht, was passiert", sagte Stückl zur Corona-Lage. Aber: "Wir werden jetzt mit den Proben beginnen - und dann arbeiten und hoffen." Am morgigen Donnerstag (6. Jänner) treffen sich alle 150 Darsteller mit Sprechrolle für eine erste Leseprobe.