Obdachlose in Wien getötet: 17-Jähriger stellt sich und gesteht

Ein 17-Jähriger hat die Tötung von zwei Obdachlosen diesen Sommer in Wien gestanden.

Der Bursch kam am Montagnachmittag in eine Polizeiinspektion und stellte sich im Beisein eines Anwalts, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Dienstag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Bei den Messerattacken auf schlafende Obdachlose waren ein 56- und ein 55-Jähriger getötet worden. Einen weiteren Angriff hatte eine 51-Jährige mit Verletzungen überlebt.

Stimmen hätten ihm das Töten befohlen

Zwei Männer erstochen, eine Frau schwer verletzt

In Wien war es im Sommer zu drei brutalen Angriffen auf Obdachlose gekommen. Am 12. Juli war ein Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden worden. In Wien-Leopoldstadt wurde eine Frau mehr als eine Woche später durch Stiche und Schnitte schwer verletzt. Der letzte Fall hatte sich in der Nacht auf den 9. August in Wien-Josefstadt ereignet. Ein Mann erlag seinen Verletzungen nach einer Messerattacke. Weitere Details wollten die Ermittler bei einer Pressekonferenz um 11.00 Uhr im Bundeskriminalamt bekanntgeben.