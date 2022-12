ÖBB: Zusätzliche Züge zu den Weihnachtsfeiertagen

Die Sitzplatzkapazitäten werden insgesamt um rund 36.000 aufgestockt. Außerdem empfehlen die ÖBB auch auf Zusatzzüge auszuweichen. Für den garantierten Sitzplatz ist eine Reservierung notwendig.

Sitzplatz garantiert mit Reservierung vorab

Gemütlich vom Feiern in Wien nach Hause

Nach Graz Hbf fährt am 1. Jänner RJ 857 (ab 01.58 Uhr / an 04.34 Uhr), es entfällt dafür RJ 853 am 31. Dezember (ab 21.58 Uhr / an 00.34 Uhr) . Richtung Linz Hbf geht es für Nachteulen am 1. Jänner von Wien Hbf mit dem RJ 826 (ab 01.55 / an 03.23), dieser fährt anstatt RJ 822 am 31. Dezember (ab 21.55 Uhr / an 23.28 Uhr).