Obama schlägt beim Markenwert alle heimischen Politiker

Der frühere US-Präsident Barack Obama mag inzwischen eine Privatperson sein und sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben - für die Österreicher ist er weiter der bekannteste und am positivsten belegte Politiker weltweit. Auch kein österreichischer Politiker hat hierzulande eine so starke Marke wie Obama, zeigt eine Markenwertstudie von Young & Rubicam.

Obama ist im Auge der Österreicher unterscheidbar und anders als andere Politiker und das – im Gegensatz etwa zu Donald Trump – auf eine positive Art. Auch halten die Österreicher Obama heute noch für sehr relevant für ihr Leben. Trump halten sie hingegen für praktisch überhaupt nicht relevant, sagt Sebastian Bayer, CEO der Young and Rubicam Group in Wien, im Gespräch mit der APA. Die Österreicher empfinden also den abgedankten Präsidenten als relevanter als den aktuellen. Bayer spricht da von einer “gewünschten Relevanz”.

Obama ist überhaupt ein Phänomen: Er ist bei zwei Drittel der abgefragten 49 Eigenschaften stärkste Politikermarke und hinsichtlich Intelligenz, Charme und Selbstbewusstheit überhaupt die Stärkste aller 1.000 Marken, die Y&R in ihrem “BrandAsset Valuator” jährlich bei 3.500 Österreichern abfragt. Die Umfrage wird seit 25 Jahren in zahlreichen Ländern parallel durchgeführt. Obama liegt auf Rang 17 unter allen “Marken”, die vom Roten Kreuz über Coca Cola und “Deutschland” bis Marcel Hirscher eine breite Palette umfasst.

Frankreichs junger Präsident Emmanuel Macron punktet wie Obama mit “intelligent” und “charmant”, er ist aber ein “disruptiver Politiker”, der in der internationalen Politik bei Einschätzungen wie “liegt im Trend” oder “ist am neuesten Stand” stark ist. Es sei erstaunlich, dass ein französischer Politiker in Österreich so präsent ist, räumt Bayer ein.