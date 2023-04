Nur Ostereier fielen beim Greenpeace-Haltbarkeitstest durch

Die Neuauflage des Greenpeace-Langzeitchecks zur Haltbarkeit von Lebensmitteln zeigt nach vier Wochen erneut auf, dass die Genießbarkeit auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) in vielen Fällen weiter gegeben ist. Beim zweiten Test waren fünf von sechs Lebensmitteln 28 Tage jenseits des MHD weiterhin genießbar, nur die gefärbten und hart gekochten Eier fielen im Labor der Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) beim sensorischen Test durch.

Jeder Haushalt könnte jährlich rund 400 Euro einsparen, wenn man sich bei Striezel und Co. auf die eigenen Sinne verlässt, merkt die NGO dazu an, denn laut Angaben des Umweltministeriums würden genießbare Lebensmittel für etwa diesen Betrag jährlich pro Haushalt im Restmüll landen. Die NGO fordert in diesem Zusammenhang einen Aktionsplan gegen die Lebensmittelverschwendung mit rechtlich verbindlichen Reduktionszielen sowie Berichtspflichten für große Unternehmen.