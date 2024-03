Nur noch 2543 Euro fehlen zur Rekordsumme für die Aktion Schmetterlingskinder

Feldkircher Entertainer Quadro Ernst und Primar Werner Benzer konnten von Schülern des Institut St. Josef Feldkirch einen Scheck von 1005 Euro in Empfang nehmen.

FELDKIRCH. „Wenn sich nun auch noch Schüler und Jugendliche in den Dienst einer ausgesprochen guten Sache stellen ist das ein richtig wunderschöner Beweis um meine Aufgabe und Herausforderung großartig zu unterstützen. Es ist für mich einfach ein großes Vertrauen aller jungen und älteren Menschen, welche mein zukunftsweisendes Projekt in irgendeiner Form noch mehr Wertschätzung bringt“, sprach Quadro Ernst Klartext. Im Rahmen eines vorösterlichen Gottesdienst mit Feldkirch Dompfarrer Fabian Jochum in den Räumlichkeiten vom Schulträgerverein der Kreuzschwestern Institut St. Josef Feldkirch vor rund dreihundert Schülern übergab die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Klasse 3b mit Pädagoge Robert Rewitzer an Quadro Ernst und Primar Werner Benzer einen Scheck in der Höhe von 1005 Euro. Die jungen Mädchen dieser HLW Klasse 3b haben sich in ihrem großen Projekt dazu entschlossen, die Erlöse von zahlreichen Veranstaltungen an der Privatschule in Feldkirch der letzten Monate für die Aktion Schmetterlingskinder zu spenden. Dabei haben die Schülerinnen am Tag der offenen Tür vergangenen November selbstgemachtes Brot, Leberwurst und Keckse an dem Verkaufsstand im Institut St. Josef Feldkirch an die vielen Besucher verkauft. „Die Schule unterstützt seit vielen Jahren karikative Zwecke und die Schülerinnen haben sich diesmal ganz klar für diese Mega-Aktion ausgesprochen“, sagt Robert Rewitzer. Der Feldkircher Entertainer und Alleinunterhalter Quadro Ernst sammelt seit etwas mehr als einem Jahr Spenden für die Aktion Schmetterlingskinder. Quadro Ernst und Werner Benzer haben schon vor wenigen Monaten exakt 40.930 Euro an Spendengelder an Debra Austria mit Sitz in Salzburg überwiesen. Neben der zusätzlichen Spendensumme von 1005 Euro der Klasse 3b vom Institut St. Josef Feldkirch haben in den letzten Wochen unzählige private Unterstützer 5522 Euro für die Schmetterlingskinder gesponsert. Jetzt fehlen Quadro Ernst nur noch 2543 Euro für die Rekordsumme von 50.000 Euro. Für die Aktion Netz für Kinder hat der Feldkircher auch schon 50.000 Euro an Spenden gesammelt. Sein großes 50-Jahr-Jubiläum als Alleinunterhalter, welches für September dieses Jahres geplant war, wird Quadro Ernst um zwölf Monate verschieben. Der Grund liegt klar auf der Hand: Er wird seine Aktion Schmetterlingskinder nochmals für ein Jahr fortsetzen und als Ziel die Summe von 60.000 Euro an Spendengelder ausgegeben. In diesem Jahr gehen noch die Benefizveranstaltungen vom FC Tosters 99 und dem Weltladen Frastanz zugunsten der Schmetterlingskinder über die Bühne. Derweil laufen schon die Vorbereitungen der Spezialklinik Salzburg dem Feldkircher Entertainer und „Sozialkönig“ in der Mozartstadt Salzburg ihm eine würdige Ehrung und Empfang zu geben. Mit dem laufenden Projekt Schmetterlingskinder ist für Quadro Ernst daher noch lange nicht Schluss. Am 26. Mai erfolgt im Rahmen eines verlängerten Frühschoppen im wunderschönen Rankweiler Hof Gastgarten eine weitere Scheckübergabe an die Aktion Schmetterlingskinder. Dabei dürfte wohl die Rekordsumme von 50.000 Euro im Eilzugstempo geknackt werden. VN-TK