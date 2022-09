Nur Hälfte der Österreicher mit Gesundheitssystem zufrieden

"Recht durchwachsen" ist die Zufriedenheit der Österreicher mit dem hiesigen Gesundheitssystem. Das berichtete Reinhard Raml vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) Donnerstag vor Journalisten. Bei Befragungen im August und September erklärte sich nur eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der Bevölkerung und 54 Prozent der Ärzte und Apotheker "zufrieden mit dem Gesundheitssystem". "Damit sind wir weit von einem sehr guten Ergebnis entfernt", sagte der Sozialforscher.

Auf die Hausärzte verlassen sich drei Viertel der Österreicher: 73 Prozent haben diesen gegenüber in Gesundheitsfragen hohes oder sehr hohes Vertrauen, nur zwei Prozent "gar keines". Den Herstellerangaben zum Beispiel in Form der angeschriebenen Nebenwirkungen auf den Beipackzetteln gegenüber schenkt hingegen nur die Hälfte (51 Prozent) selbiges.

Dass die Pandemie von den Gesundheitseinrichtungen in Österreich gut gestemmt wurde, zeitigt nicht allzu große Auswirkungen auf das Vertrauen der Menschen in das hiesige Gesundheitssystem: Nur ein Viertel der Allgemeinheit und der Gesundheitsprofis (26 beziehungsweise 25 Prozent) gab an, es sei dadurch gestiegen.

41 Prozent der Menschen empfänden es als schwierig, in Gesundheitsfragen Falschinformationen (Fake News) zu identifizieren, leicht finden das nur 17 Prozent. "Vor der Pandemie hat sich die Bevölkerung hier als kompetenter erachtet", erklärte Raml. Gut die Hälfte (51 Prozent) der Ärzte und Apotheker gaben an, dass es bei ihnen sehr häufig vorkommt, dass sich Patienten und Kunden mit falschen Informationen an sie wenden. "Es gehört hier also quasi schon zum Berufsalltag", so der Meinungsforscher. Trotz Fachwissen würde es einem Drittel der Ärzte und Apotheker schwer fallen, dagegen zu argumentieren.