Nur ein Zeitfahren bei der Tour de France 2020

Wie schon in diesem Sommer wird der Gesamtsieg auch bei der Tour de France 2020 wieder über einen starken Bergfahrer wie Titelverteidiger Egan Bernal führen. Selbst das einzige Zeitfahren der 107. Ausgabe der Grande Boucle endet mit einer Bergankunft.

"Es ist die härteste Strecke, die ich in den vergangenen Jahren gesehen habe", sagte etwa Chris Froome. Der Brite, der nach einer längeren Zwangspause wegen eines schweren Trainingssturzes im nächsten Sommer seinen fünften Gesamtsieg bei der Tour anstrebt, wohnte wie sein Ineos-Teamkollege Bernal und die beiden französischen Hoffnungsträger Julian Alaphilippe und Thibaut Pinot der Streckenpräsentation am Dienstag in Paris bei.

Gestartet wird das bedeutendste Radrennen der Welt wegen der Olympischen Sommerspiele in Tokio schon am 27. Juni. Der Start erfolgt zum zweiten Mal nach 1981 in Nizza. Dürfen sich die Sprinter zum Auftakt noch Chancen auf das erste Gelbe Trikot des Gesamtführenden ausrechnen, rücken am Folgetag wegen der vielen Höhenmeter bereits die Kletterer ins Zentrum des Interesses.