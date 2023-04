Nur Austria Wien nach 1. Instanz ohne Bundesliga-Lizenz

Der Wiener Austria ist die Lizenz für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verweigert worden. Das gab die Liga am Donnerstagnachmittag bekannt, nachdem der Senat 5 die eingereichten Unterlagen der Clubs geprüft hatte. Für die restlichen elf Clubs gab es "Grünes Licht", nur der LASK bekam eine Auflage in Form von aktualisierten zukunftsbezogenen Finanzinformationen. In der 2. Liga wurde ein Verfahren gegen Aufstiegsaspirant Blau-Weiß Linz eingeleitet.

Gegen den Senat-5-Beschluss können Lizenz- bzw. Zulassungsbewerber bestimmungsgemäß innerhalb von acht Tagen beim Protestkomitee schriftlichen Protest erheben - die Frist endet am 21. April.