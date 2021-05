Nur 4,5 Prozent der Kinder in Österreich essen alles

Eltern ist es wichtig, dass es ihren Kindern schmeckt. Dass es bei der Auswahl der Speisen nicht so einfach ist, zeigt eine Umfrage von Marketagent im Auftrag des Gemeinschaftsverpflegers Menü-Manufaktur unter 550 Eltern mit Kindern von ein bis 15 Jahren. Dabei kam heraus, dass nur 4,5 Prozent der Kinder alles essen. Und 22 Prozent lehnen Gemüse komplett ab. Aber eines ist sicher: Nudeln gehen immer.

93,6 Prozent der Eltern ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung ihrer Kinder wichtig. Auf frisch gekochtes Essen legen 81,5 Prozent der Eltern wert. Doch so einfach machen es die lieben Kleinen nicht. Denn Nudeln, Pasta mit oder ohne Sauce, stehen an erster Stelle und werden von 68,4 Prozent der Kinder am liebsten gegessen. Dann folgt die Hausmannskost - etwa das klassische Schnitzel - mit 43,8 Prozent. Auf den Plätzen drei und vier der Beliebtheitsskala stehen Pizza (38,7 Prozent) und Süßspeisen (32,9 Prozent). Warme Mehlspeisen wie Palatschinken, Kaiserschmarrn & Co werden von 33,9 Prozent der Kinder gerne gegessen. 29,6 Prozent der Kinder lieben Suppen. Und 20,9 Prozent wollen am liebsten Fastfood am Teller.