Nur 2,2 Sekunden fehlten den Rankweiler Schüler auf die Goldmedaille

Sportmittelschule Rankweil West wird bei der Premiere im Rudern sensationell Zweiter.

RANKWEIL. Knapp dreitausend Schüler aus 144 Klassen in ganz Österreich beteiligten sich bei der Premierenausgabe auf nationaler Ebene der schnellsten Mannschaften im Rudern. Die Sportmittelschule Rankweil West sorgte mit seinem zweiten Endrang in der Altersstufe ersten und zweiten Klassen der Mittelschule für eine faustdicke Überraschung. Hinter dem Bundesgymnasium Klosterneuburg haben die acht Rankweiler Mädchen Raya Daskalova, Sophia Kaufmann, Lena Knezevic, Dijana Lepir, Johanna Matt, Shayenne Winsauer, Lea Sophie Hellmann und Sophie Mona Jonischkeit mit Trainerin Beatrix Reimann von RV Wiking Bregenz die Silbermedaille geholt. Lächerliche 2,2 Sekunden fehlte der Rankweiler Sensations-Truppe auf das oberste Treppchen. Allerdings war die SMS Rankweil West mit lauter Mädchen angetreten und der Sieger aus Niederösterreich bot nur Burschen im Starterfeld auf. Die Mannschaften mussten jeweils 250 Meter auf dem Ruderergometer zurück legen. Die vierte Klasse der Sportmittelschule Rankweil West belegte in der höchsten Kategorie mit 83 Klassen in Österreich den undankbaren vierten Platz. Auf Bronze fehlten den Rankweilern nur dreizehntel Sekunden. Mit Rang Fünfzehn konnte sich eine weitere Rankweiler Mannschaft einen beachtlichen Platz ergattern. Bei der großen Siegerehrung in der Mittelschulturnhalle Rankweil übergab Julian Endlicher vom österreichischen Rudersportverband die Preise an die erfolgreichen Rankweiler Sportler. Stolz auf die gezeigten Leistungen war natürlich SMS Rankweil West Direktor Stefan Lutz-Marte. VN-TK