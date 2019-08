Nun Langzeitmieten bei Carsharing in Wien möglich

Die Free-Floating-Carsharinganbieter car2go (Mercedes) und Drive Now (BMW) - die inzwischen unter der gemeinsamen Dachmarke Share Now firmieren - erweitern ihr Angebot. Ab sofort können die Autos bis zu zwei Wochen durchgehend angemietet werden. Das Pilotprojekt startet in Wien sowie in Hamburg, Mailand und Seattle, wie Share Now am Donnerstag mitteilte.

"Mit dem Long Term Carsharing schließen wir eine Lücke im Mobilitätsbedarf von Städtern. So wollen wir noch mehr Menschen davon überzeugen, auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten und multimodal unterwegs zu sein", betonte Share-Now-Chef Olivier Reppert: "Wir bekommen die Rückmeldung, dass viele unserer Kunden gerne auch für längere Zeit unsere Fahrzeuge nutzen wollen."

Dieser Wunsch wird nun erfüllt. Die Modelle in der Wiener Flotte stehen ab sofort nicht nur für Kurztrips, sondern auch für längere Fahrten zur Verfügung. Für eine bessere Planbarkeit soll im nächsten Schritt auch eine Buchungsfunktion folgen, mit der Fahrzeuge bereits Tage oder Wochen im Voraus gebucht werden können, hieß es.

Der Mietprozess bleibe jedoch gleich. Das jeweilige Paket wird im Auto ausgewählt. Anmietung und Rückgabe sind nur im Geschäftsgebiet möglich, der Treibstoff ist im Tarif inkludiert. Der Mietpreis besteht aus zwei Komponenten: einem Basispreis und einer Kilometer- und Treibstoffpauschale. So fallen laut dem Unternehmen für eine zehntägige Miete eines Kleinwagens der Marke smart etwa 279,99 Euro Basispreis an. Dazu würden 0,15 Euro Pauschale pro gefahrenem Kilometer kommen.