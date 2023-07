Null Toleranz: Schwerpunktkontrollen in Zügen mit etlichen Anzeigen

Am 21.07.2023 von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr morgens führten Polizeibeamte Personenkontrollen in Regional- und Fernzügen sowie verschiedenen Bahnhöfen in Vorarlberg, durch.

Der AGM - Schwerpunkt nach den Vorgaben des Schengener Grenzkodex (SGK) diente auch zur Kontrolle und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit im öffentlichen Bahnverkehr. Es wurden wahllos Züge im Regional-, als auch im Fernverkehr begleitet, ebenso größere Bahnhöfe wurden in die Schwerpunktkonrolle (SPK) mit einbezogen.

Insgesamt 15 Anzeigen

Bei den Kontrollen gab es 4 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (SMG) mit Sicherstellung von insgesamt ca. 13 Gramm Cannabis und ca. 6 Gramm Kokain

2 Anzeigen nach dem Meldegesetz

1 Anzeige wegen Betreten von Gleisanlagen

1 Anzeige wegen Ordnungsstörung bzw. aggressivem Verhalten

2 Anzeigen nach dem Jugendgesetz (Rauchen),

1 Ehrenkränkung

3 Anzeigen nach dem Fremdenpolizeigesetz (rechtswidrige Einreise - Nichtmitführen Reisedokumente)

1 Anzeige wegen Schwarzfahren.

Polizeiinspektion Dornbirn, Tel. +43 (0) 59 133 8140