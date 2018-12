NS-Raubkunst in grafischer Sammlung der Kunsthalle Mannheim

Die Kunsthalle Mannheim hat ihre grafische Sammlung auf NS-Raubkunst durchforsten lassen und ist fündig geworden. In 25 Fällen besteht der Verdacht, dass die Nazis die Werke ihren Besitzern gestohlen haben oder diese ihr Eigentum unter Zwang verkaufen mussten. In einem Fall sei gewiss, dass es sich um Raubkunst handle, geht aus dem Abschlussbericht des Provenienzforschers Mathias Listl hervor.

Dabei handelt es sich um die Radierung “Der Trinker” (1874) von Wilhelm Leibl. Diese habe die Kunsthalle 1944 von der Mannheimer “Verwertungsstelle volksfeindlichen und jüdischen Vermögens” erworben. Die Behörde verkaufte und verteilte vorwiegend in den Häfen von Rotterdam und Antwerpen zurückgelassenes Umzugsgut jüdischer Bürger Mannheims und Nordbadens an die Bevölkerung in Mannheim.