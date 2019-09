"Freies Spiel der Kräfte" kostet rund 1,5 Milliarden Euro

Im Nationalrat hat fünf Tage vor der Wahl noch ein letztes Mal das "freie Spiel der Kräfte" regiert. Hohe Kosten im Budget verursachen die Mittwoch erwarteten Beschlüsse aber nicht mehr. Die Forderung nach einer "Schuldenbremse" und der Absicherung des Bargelds in der Verfassung haben eher symbolischen Charakter. Die zusätzlichen Ökostromförderungen werden direkt von den Stromkunden bezahlt.

Vergleichsweise günstig kommen dem Bund dagegen die am Mittwoch erwarteten Beschlüsse. Zwar werden durch das neue Ökostromgesetz in den kommenden Jahren 550 Mio. Euro mehr in erneuerbare Energien fließen. Dieses Geld kommt nach Angaben des Umweltministeriums aber nicht aus dem Budget, sondern direkt von den Stromkunden über eine höhere Ökostromabgabe. Ohnehin eher symbolischen Charakter haben die Verankerung des Bargeldes und der "Schuldenbremse" in der Verfassung. Letztere wird zudem voraussichtlich im Bundesrat scheitern, weil die SPÖ dagegen stimmt und daher in der Länderkammer die nötige Zweidrittelmehrheit fehlt. Und für die strengeren Strafen im Gewaltschutzpaket veranschlagt das Justizministerium 19.000 Euro Mehrkosten.