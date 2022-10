NPO-Förderungen und Innenressort wieder Thema im U-Ausschuss

Die kommende Woche im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss bringt abermals die Themen Corona-Förderungen und Personalbesetzungen im Innenministerium. Am Mittwoch geladen sind zwei Mitarbeiter der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws), am Donnerstag kommen dann eine Abteilungsleiterin des BAK sowie der nunmehrige Bundespolizeidirektor Michael Takacs. Letzterer war im Kabinett des damaligen VP-Innenministers Wolfgang Sobotka tätig.

Die Abgeordneten werden sich bei Takacs unter anderem für Postenbesetzungen im Innenministerium und diverse Vorgänge im Ressort interessieren. Aber auch Chats aus dem Handy des ehemaligen Innenministeriums-Kabinettschef, Michael Kloibmüller, werden wohl wieder Thema sein, die der frühere Politiker Peter Pilz (Grüne, Liste JETZT) bei seinem Auftritt im U-Ausschuss übergeben hatte. Das Handy war bei einem Kabinettsausflug im Jahr 2017 im Wasser gelandet und vom damaligen Referenten Takacs zur Reparatur an einen IT-Experten im Verfassungsschutz übergeben worden. Dieser soll eine Kopie des Smartphone-Inhalts angefertigt und anschließend verbreitet haben.

Nach Takacs ist am Donnerstag eine ehemalige Abteilungsleiterin des BAK an der Reihe. Das Bundesamt zur Korruptionsprävention und -bekämpfung ist mit den Ermittlungen rund um den Ibiza-Komplex betraut, nachdem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft diese der zuvor zuständigen "Soko Tape" wegen angeblicher dienstrechtlicher Verfehlungen entzogen hatte. Die Abgeordneten erhoffen sich Einblick in die Ermittlungstätigkeit.