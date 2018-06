Nowotny: Stabilität durch politische Risiken gefährdet

Fast zehn Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 hätten hinsichtlich der Finanzmarktstabilität zwar erhebliche Erfolge erreicht werden können, andererseits erforderten viele Aspekte eine strenge Beobachtung, betonte OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny am Mittwoch bei der Vorstellung des 35. Finanzstabilitätsberichtes der Nationalbank in Wien.

Die Risiken für die Stabilität der Finanzmärkte seien derzeit im politischen Bereich stärker als im wirtschaftlichen, der sogar positiv hervorsteche, führte Nowotny aus. Diese politischen Risiken hätten sich auch bereits am Aktien- und Anleihenmarkt niedergeschlagen, etwa bei den Renditen italienischer Staatsanleihen. “Hier wird von den Märkten ein gewisses Risiko gesehen”, so Nowotny. Jetzt sei aber schon eine gewisse Stabilisierung eingetreten. Die von Italien ausgehende Ansteckungsgefahr sei nicht so groß wie jene, die von Griechenland ausgegangen sei, weil zwei Drittel der italienischen Staatsschulden von italienischen Banken gehalten werden. Zudem gebe es auch positive Entwicklungen bei italienischen Großbanken.