Nowotny für Kennzeichnung von gebührenpflichtigen Bankomaten

Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny spricht sich für eine klare Kennzeichnung von Bankomaten aus, an denen die Geldbehebung mit Gebühren verbunden ist. Diese Kennzeichnung sollte auch außen an den Geräten angebracht sein. "Das ist auf jeden Fall notwendig, ich halte das für unverzichtbar", sagte Nowotny am Mittwoch im Klub der Wirtschaftsjournalisten in Wien.

Die Versorgung mit Bankomaten hält der OeNB-Chef im Allgemeinen für ausreichend. Ein Problem könnte aber sein, dass es lokale Versorgungslücken gibt. Dazu gebe es aber keine ihm bekannte Studie. Dieses Thema der Versorgung gehöre aber prinzipiell diskutiert, um zu sehen, wie groß die praktische Relevanz ist.

Erst kürzlich hat sich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) gegen ein generelles Verbot von Bankomatgebühren ausgesprochen. Die Gebühren müssten aber “im Einzelnen” ausgehandelt werden. Gebühren von Drittanbietern müssten die Banken nicht übernehmen. Das Finanzministerium fordert nunmehr von den Banken entsprechende transparente Kontomodelle.