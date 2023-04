Nowitzki, Parker und Gasol kommen in die NBA Hall of Fame

Mit dem Deutschen Dirk Nowitzki, dem Spanier Pau Gasol und dem Franzosen Tony Parker werden heuer drei der besten Basketballer aus Europa in die Hall of Fame der NBA aufgenommen. Das teilte die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame am Samstag mit. Alle drei sind die jeweils ersten Spieler ihres Landes, die in die Basketball-Ruhmeshalle der nordamerikanischen Profiliga einziehen. Die Aufnahme erfolgt im Rahmen einer Zeremonie am 12. August in Springfield/Massachusetts.

Nowitzki gewann 2011 mit den Dallas Mavericks - seinem einzigen Club in der NBA - den Titel. Der Deutsche gehört zu den Top-10-Scorern der NBA-Geschichte. Er war 2007 zudem der erste Europäer, der zum wertvollsten Spieler der Saison (MVP) gewählt wurde. Zweifacher NBA-Champion ist Pau Gasol - 2009 und 2010 gewann er mit den Los Angeles Lakers an der Seite von Kobe Bryant.

Tony Parker nennt gar vier NBA-Meisterringe sein Eigen: 2003, 2005, 2007 und 2014 triumphierte er als Spielmacher der San Antonio Spurs. 2007 war Parker - als erster Europäer - Final-MVP. Auch Dwyane Wade - dreifacher Champion mit Miami und Final-MVP 2006 - in die Ruhmeshalle ein. Zudem werden unter anderem Erfolgstrainer Gregg Popovich und Becky Hammon als weitere Legenden ausgezeichnet.