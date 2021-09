Novomatic schrieb im Halbjahr knapp 59 Mio. Euro Verlust

Die anhaltende Coronapandemie hat die Halbjahreszahlen des Glücksspielkonzerns Novomatic auch heuer deutlich belastet. Bereits im Vorjahreszeitraum hatten die europaweiten Beschränkungen für Spielbetriebe belastet und dem Unternehmen einen Verlust von mehr als 100 Mio. Euro eingebrockt. 2021 trafen die Lockdowns den Konzern sogar noch stärker, da die Spielbetriebe nicht nur für drei, sondern für fünf Monate geschlossen bleiben mussten, teilte Novomatic am Freitag mit.

Unterm Strich stand auch heuer ein Verlust von 58,9 Mio. Euro, nach einem Minus von 108,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Auch die Umsätze gingen wegen der mehrmonatigen Lockdowns in allen Kernmärkten in Europa um rund ein Fünftel (21,9 Prozent) auf 629,3 Mio. Euro zurück.

In den einzelnen Märkten gab es Umsatzrückgänge in Deutschland (-122,8 Mio. Euro), Italien (-44,3 Mio. Euro), Österreich (-43,8 Mio. Euro), den Niederlanden (-15,6 Mio. Euro) und Großbritannien (-12,8 Mio. Euro) zu sehen. Dagegen legten die Umsätze in den übrigen Märkten (+27,4 Mio. Euro) sowie in Osteuropa (+14,8 Mio. Euro), Spanien (+11,1 Mio. Euro) und im Online-Bereich (+10,0 Mio. Euro) zu.