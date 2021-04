Novomatic meldet für 2020 Verlust von 263 Mio. Euro

Die Corona-Krise hat den niederösterreichischen Glücksspielkonzern Novomatic hart getroffen. Der Umsatz brach 2020 um ein Drittel auf 1,74 Mrd. Euro ein. Unter dem Strich steht ein Verlust von 262,8 Mio. Euro, geht aus dem am Freitagabend veröffentlichten Jahresfinanzbericht hervor. Der Umsatzeinbruch resultiert aus fast allen Märkten und ist auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im Betrieb von Spielbanken, Casinos, Spielhallen und Wettstandorten zurückzuführen.

Besonders stark ging der Umsatz der Novomatic in Italien (-199,3 Mio. Euro) und Deutschland (-174,4 Mio. Euro) zurück, gefolgt von Osteuropa (-142,4 Mio. Euro), Österreich (-112,2 Mio. Euro), übrige Märkte (-97,8 Mio. Euro), Großbritannien (-89,1 Mio. Euro) und Spanien (-67,4 Mio. Euro) sowie Niederlande (-39,5 Mio. Euro). Beim Online-Geschäfte verzeichnete das Unternehmen hingegen eine deutliche Umsatzsteigerung (+58,3 Mio. Euro).

In der Novomatic-Hauptversammlung wurde außerdem beschlossen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten. Der Glücksspielkonzern betreibt Standorte in rund 50 Ländern und beschäftigte 2020 im Schnitt weltweit rund 21.000 Mitarbeiter, davon 3.000 in Österreich. Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen über 22.300 Mitarbeiter. 2019 machte der Konzern noch einen Gewinn von über 97 Mio. Euro.