Novartis-Tochter Sandoz wird US-Preisabsprache vorgeworfen

Die Novartis-Tochter Sandoz ist ins Visier der US-Justiz geraten. Wie am Wochenende bekannt wurde, führt der Generalstaatsanwalt William Tong aus Connecticut eine Koalition aus 44 US-Bundesstaaten an, die eine Klage gegen Teva Pharmaceuticals und 19 der größten Generikahersteller eingereicht hat - darunter auch Sandoz. Ihr Vorwurf lautet Verschwörung.

Die Klage wurde beim U.S. District Court for the District of Connecticut eingereicht. Sie nennt zudem 15 einzelne leitende Angeklagte, die im Herzen der Verschwörung, für den Vertrieb, das Marketing, die Preisgestaltung und den Betrieb verantwortlich waren, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Generalstaatsanwalts Tong.