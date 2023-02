Novak fällt nach doppeltem Bänderriss im Knöchel aus

Erst jetzt bekannt geworden ist der Grund für die Aufgabe von ÖTV-Davis-Cup-Spieler Dennis Novak am vergangenen Freitag im Viertelfinale von Vilnius. Der 29-jährige Niederösterreicher zog sich gegen Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina auf Siegeskurs liegend einen doppelten Bänderriss im linken Knöchel zu. Auf der ATP-Tour wird Österreichs aktuell drittbester Spieler damit länger ausfallen, voraussichtlich zwei Monate.

"Es kommt auf den Heilungsprozess an, aber ich denke, so in acht Wochen könnte ich vielleicht wieder Turniere spielen", meinte Novak auf APA-Anfrage am Donnerstagnachmittag. Novak hat sich bei Dr. Roman Ostermann dem nötigen Eingriff in Wien bereits unterzogen, wie auch ein Bild auf seinem Instagram-Account zeigt. "Das Comeback startet jetzt", schrieb Novak dazu.