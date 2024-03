Novak Djokovic sagt Teilnahme in Miami überraschend ab

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat am Samstag überraschend seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier kommende Woche in Miami abgesagt. Der 36-jährige Serbe teilte dies via Soziale Netzwerke mit. "In dieser Phase meiner Karriere jongliere ich meinen privaten und professionellen Zeitplan", erklärte Djokovic etwas kryptisch. Der Weltranglisten-Erste war diese Woche in Indian Wells in der dritten Runde am italienischen Lucky Loser Luca Nardi (ATP-123.) gescheitert.

Danach hatte er moniert, dass er "wirklich, wirklich schlecht" gespielt habe. Djokovic hat dieses Jahr erst drei Events gespielt: Beim United Cup für Serbien, bis ins Semifinale der Australian Open und in Indian Wells.