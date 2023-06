Nova Rock mit Sonne, Härte und geborgten Handys

Auch das kennen Stammgäste am Nova Rock längst: Auf den Regen folgte Hitze, am dritten Tag brannte zum Start des Programms die Sonne vom Himmel über den Pannonia Fields in Nickelsdorf, die letzten Gatschlacken trockneten aus und UV-Schutz war statt Gummistiefeln gefragt. Musikalisch kamen anfangs Fans von gesunder Härte auf ihre Kosten: All Faces Down aus Wien beschallten die Crowd auf der Blue Stage, auf der Red Stage ließen Lionheart ungebremsten Hardcore vom Stapel.

Ein eher ungewöhnlicher Austausch zwischen Künstler und Publikum fand dann bei Barns Courtney statt: Der britische Musiker, der mit spitzbübischem Charme und bluesig unterfüttertem Rock punkten wollte, holte sich zwei Handys aus der Crowd - besser gesagt wurden ihm diese entgegengepfeffert. Schließlich wolle er ein Foto von all diesen wunderbaren Menschen machen, wie Courtney meinte. Einziges Problem: "Das Passwort? Face-ID?" Ein paar rausgebrüllte Nullen und Einsen später war das Gerät entsperrt und drängte sich die Menge vor die Bühne, um in den Bildausschnitt zu passen. Auch so geht Rock'n'Roll.

Stilistisch sollte der dritte Tag sich aber keineswegs darauf beschränken: Mit Casper war Deutschrap ebenso angesagt wie gut abgehangene Punksounds bei Feine Sahne Fischfilet. Aus heimischer Sicht durfte man besonders auf Bilderbuch gespannt sein, die den heutigen Headliner geben. Wobei: Schluss ist nach Maurice Ernst und Co noch lange nicht, gibt es mit Scooter doch noch einen nächtlichen Rausschmeißer für alle Partywütigen und jene, die immer schon wissen wollten: "How Much Is the Fish?"

Für die Rettungssanitäter und die Polizei verlief sowohl die Nacht auf Freitag als auch der bisherige Tag ruhig, wie es auf Anfrage der APA hieß. Bis jetzt habe es noch keine schweren Unfälle gegeben, berichtete Manuel Komosny vom Roten Kreuz. Die Polizei verzeichnet am Festivalgelände täglich etwa zehn bis 15 Anzeigen nach Taschendiebstählen oder Körperverletzungen. Der ÖAMTC rückte immer wieder aus, um im Matsch stecken gebliebene Fahrzeuge rauszuziehen. Zwar ist dies ein ungewöhnliches Festivalgepäck, Schneeketten würden aber helfen, meinte eine Sprecherin.

