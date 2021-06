NoVA-Erhöhung mit 1. Juli: WKÖ will Einführung verschieben

Die Wirtschaftskammer will sich gegen die für 1. Juli vorgesehene Ausweitung der NoVA auf Klein-Lkw stark machen. Im Wirtschaftsparlament wurde auf Antrag der Freiheitlichen mit Stimmen aller Fraktionen außer der Grünen beschlossen, dass sich die WKÖ bei den zuständigen Stellen der Bundesregierung dafür einsetzen wird, dass die Gesetzesänderung zur NoVA bis auf Weiteres aufgeschoben und neu verhandelt wird.

So sollen "massive Mehrbelastungen für Unternehmer nicht entstehen", teilte die Freiheitliche Wirtschaft am Donnerstag in einer Aussendung mit. "Hier drängt die Zeit massiv, es bleibt nur mehr eine Woche", erinnerte FW-Chef und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Matthias Krenn.