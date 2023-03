Notre-Dame wegen englischer Informationstafeln geklagt

In Frankreich wollen Sprachwächter die Pariser Kathedrale Notre-Dame vor Gericht dazu zwingen, Englisch nicht länger als einzige Fremdsprache auf den Informationstafeln rund um die Kirche zu verwenden. Die Vereinigung zur Verteidigung der französischen Sprache reichte am Montag anlässlich des Internationalen Tags der Frankophonie bei einem Pariser Verwaltungsgericht eine entsprechende Klage ein.

Laut der Vereinigung leistet es der internationalen Dominanz des Englischen Vorschub, wenn Schilder an öffentlichen Gebäuden nur auf Englisch übersetzt werden. Mit dieser Auffassung hat sie das französische Recht auf ihrer Seite: Ein 1994 erlassenes Gesetz sieht vor, dass alle Schilder an öffentlichen Gebäuden in mindestens zwei andere Sprachen übersetzt sein müssen.