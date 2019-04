Notre-Dame - Kulturerbe-Fachleute mahnten Macron

Zahlreiche Kulturerbe-Experten haben Präsident Emmanuel Macron aufgefordert, seine Verpflichtung für den Wiederaufbau von Notre-Dame einzuhalten. Macron hatte kurz nach dem Brand angekündigt, die Kathedrale innerhalb von fünf Jahren wiederaufzubauen. Die Verantwortlichen aus dem Kulturdenkmal-Bereich forderten zudem eine Art Notfallplan für das gesamte Kulturerbe Frankreichs.

“Realistisch oder nicht” – der Präsident solle beim Wiederaufbau Sorgfalt walten lassen, schrieben die Fachleute in einem offenen Brief, den der Sender Franceinfo am Montag veröffentlichte. Der Wiederaufbau in diesem Zeitraum müsse in vollem Einklang mit der Struktur des Gebäudes erfolgen.