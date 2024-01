Notorischer Stalker muss für 13 Monate ins Gefängnis

Zum dritten Mal binnen kürzester Zeit ist am Dienstag ein 43-jähriger Mann am Wiener Landesgericht wegen Stalkings verurteilt worden. Während er die vorangegangen beiden Male für die beharrliche Verfolgung von zwei Ex-Freundinnen noch Bewährungsstrafen ausgefasst hatte, gab es jetzt kein Pardon mehr. Der offenkundig notorische Stalker wurde zu zehn Monaten unbedingt verurteilt, bekam eine offene bedingte dreimonatige Haftstrafe widerrufen und muss somit 13 Monate absitzen.

Letzterem kam der Mann nicht nach. Stattdessen setzte er sich wieder an die Fersen jener Frau, deretwegen er schon 2022 verurteilt worden war. Zwischen 1. Juli und 9. Dezember 2023 setzte er laut Anklage exakt 192 Handlungen, die den Tatbestand der beharrlichen Verfolgung erfüllten, indem er ihr Sprachnachrichten auf der Mobilbox hinterließ, vor ihrer Wohnung herumlungerte und sie am Arbeitsplatz aufsuchte. Dabei hatte die 41-Jährige schon im Juni 2022 eine Einstweilige Verfügung mit einem Kontaktannäherungsverbot gegen den Mann erwirkt.

Nachdem die Betroffene Anzeige erstattet hatte, kam der Mann vom 29. September bis zum 30. Oktober sogar in U-Haft. Eindruck machte das erstmals verspürte Haftübel auf den Mann insofern nicht, als er nach seiner Entlassung nahtlos mit dem Stalking weitermachte, bis er am 11. Dezember erneut in U-Haft genommen wurde. Die terrorisierte Frau hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits in psychotherapeutische Behandlung begeben, weil ihr die permanente unerwünschte Präsenz des Angeklagten schwer zu schaffen machte.