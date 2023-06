Notlandung auf hoher Tanne

Bergrettung musste Paragleiter aus seiner prekären Lage befreien.

Zu einem Gleitschirmunfall kam es am Montagmittag in Andelsbuch. Ein 18-jähriger Mann war mit seinem Paragleiter unterwegs. Als ihm in etwa 200 Metern Höhe der Gleitschrim zuklappte, musste er den Rettungsschirm öffnen. Damit landete er notgedrungen in einer hohen Tanne in der Nähe des Landeplatzes.