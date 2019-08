Notenbankchef Nowotny gegen übereilte Anleihekäufe

Ewald Nowotny, scheidender Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), hat sich gegen eine schnelle Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesprochen.

"Meine persönliche Sicht ist, dass wir uns derzeit in einer Phase der Unsicherheit mit Blick auf den Zustand der Weltwirtschaft befinden, in der es zunächst einmal wichtig ist, sämtliche Informationen zu sammeln", sagte das EZB-Ratsmitglied der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (F.A.S.) laut Vorausbericht. Dann könne man weitersehen. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am 12. September beschließen wird, zusätzliche Anleihen zu kaufen.