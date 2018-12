Norweger Svindal gewann Super G in Gröden

Aksel Lund Svindal hat auf der Saslong seinen siebenten Sieg eingefahren. Der 35-jährige Norweger setzte sich beim Super-G von Gröden am Freitag 0,05 Sekunden vor dem Südtiroler Christof Innerhofer und 0,27 vor Landsmann Kjetil Jansrud durch. Für die Österreicher reichte es dieses Mal zu keiner Podestplatzierung, Matthias Mayer wurde als Bester mit 0,83 Sekunden Rückstand Siebenter.

“Solange es so geht, kann man gut weiterfahren”, sagte Svindal, der nach wie vor von einer Daumenverletzung gehandicapt ist. Dem Daumen gehe es aber wie dem lädierten Knie bereits “viel besser”. Mit seinem 36. Erfolg im Weltcup zog Svindal mit Benjamin Raich gleich und übernahm darüber hinaus die Führung im Gesamtweltcup (297) um 17 Punkte vor Marcel Hirscher. In Bezug auf die große Kugel hat er weiter verhaltene Ambitionen: “Es wäre vielleicht möglich, wenn Marcel nicht so stark wäre”, erklärte er in einem ersten ORF-Interview.