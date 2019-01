Norwegen bei E-Autos an der Spitze

Norwegen ist in puncto Elektromobilität weltweit führend. Fast ein Drittel aller Neuwagen war 2018 mit rein elektrischem Antrieb unterwegs, wie aus am Mittwoch vorgelegten Daten des unabhängigen Norwegischen Straßenverbands (NRF) hervorgeht. 2017 war es nur gut ein Fünftel.

Das skandinavische Land strebt an, dass Mitte nächsten Jahrzehnts Neuwagen mit Verbrennungsmotoren der Vergangenheit angehören. Um Kohlendioxidausstoß und Umweltverschmutzung zu verringern, setzt die Regierung in Oslo auf die Förderung von batteriebetriebenen Fahrzeugen: Käufer solcher Autos winken Steueranreize, viele Gratis-Parkplätze und eine kostenfreie Nutzung von Ladesäulen.

Ein Großteil des Stroms in Norwegen stammt aus Wasserkraftwerken und ist damit umweltfreundlich. In Deutschland kommt die Elektro-Mobilität hingegen nur stockend in Gang: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zum Ziel bekannt, bis 2022 eine Million E-Autos auf deutsche Straßen zu bringen. Die ursprünglich für 2020 angepeilte Marke ist nach ihrer Ansicht nicht mehr zu erreichen.