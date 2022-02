Norton übernimmt Sicherheitssoftware-Anbieter Avast

Das deutsche Bundeskartellamt hat grünes Licht für die geplante Übernahme des britischen Sicherheitssoftware-Anbieters Avast durch NortonLifeLock aus den USA gegeben, wie die Behörde am Montag bekanntgab. Die beiden Antiviren-Experten hatten im vergangenen August eine Fusion im Umfang von rund 8 Mrd. Dollar (7 Mrd. Euro) vereinbart.

Der Präsident des deutschen Bundeskartellamts, Andreas Mundt, erläuterte, durch den Zusammenschluss von Norton und Avast entstehe ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitssoftware für Privatanwender, der insbesondere auch in Deutschland auf sehr hohe Marktanteile komme. "Der Bedarf von Privatanwendern an einem Schutz ihrer Endgeräte vor Schadsoftware wird jedoch in einem zunehmenden Maß von in Betriebssystemen integrierten Sicherheitslösungen sowie Anwendungen von Plattformbetreibern gedeckt."