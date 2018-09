Norris ersetzt kommende Saison bei McLaren Vandoorne

Das Formel-1-Team McLaren trennt sich mit Ende der Saison 2018 vom Belgier Stoffel Vandoorne, wie der Rennstall am Montag bekanntgab. Sein Nachfolger wird der 18-jährige Brite Lando Norris, der bereits als Testfahrer fungiert. Somit startet der britische Rennstall mit einem komplett neuen Fahrer-Duo in die Saison 2019.

Doppelweltmeister Fernando Alonso gab seinen Abgang erst kürzlich bekannt. Sein Nachfolger ist ebenfalls Spanier: der aktuelle Renault-Pilot Carlos Sainz junior. Vandoorne kam 2013 ins Nachwuchsprogramm von McLaren und bestritt 2016 seinen ersten Formel-1-Grand-Prix in Bahrain. “Ich bin McLaren für das in mich gesteckte Vertrauen über die vergangenen fünf Jahre sehr dankbar”, sagte Vandoorne. In diesem Jahr holte der 26-Jährige bisher acht WM-Punkte und liegt damit auf Platz 16 der Fahrerwertung. Norris fährt derzeit noch Formel 2 und liegt vier Rennen vor Schluss auf dem zweiten Gesamtrang, 22 Punkte hinter seinem englischen Landsmann George Russell.